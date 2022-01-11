ОБСЕ призвала Баку и Ереван к содержательному диалогу

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу, сообщил пресс-секретарь действующего председателя организации, второй секретарь постоянного представительства Польши при ОБСЕ Бартош Кемпински армянскому госагентству «Арменпресс». Он также заявил о поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Мы следим за ситуацией на Южном Кавказе. Призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы, вступить в содержательный диалог для разрешения спора вокруг Нагорного Карабаха. Польша, как действующий председатель ОБСЕ, намерена работать с партнёрами, чтобы возобновить и укрепить наши усилия по обеспечению мира в регионе, устойчивого развития и регионального развития, — сказал он.

Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели трёх военных в результате обстрела азербайджанской армии на восточном участке границы. Ещё двое военнослужащих получили ранения, их состояние стабильное. По данным Минобороны Армении, при обстреле азербайджанские военные применили артиллерию и беспилотники.

При этом Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении вооружёнными силами республики авиационных средств и артиллерии на границе двух стран. В ведомстве отметили, что осуществляются «адекватные» меры для подавления противоположной стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.