Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики до 30 апреля, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в своём аккаунте в Telegram. Она добавила, что это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей.

Деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась: Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ, — отметила Никонорова.

По словам главы МИД ДНР, решение уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ, поэтому до 30 апреля они обязаны «совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории республики».

Ранее российские военные пришли к выводу, что миссия ОБСЕ на Украине могла направлять ВСУ данные о расположении сил Народной милиции ДНР. Доказательством служат найденные технические устройства для взаимодействия между организацией и украинскими военными.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также обвинил ОБСЕ в нарушении принципов беспристрастной работы и сделал предположение, что из-за пособничества ВСУ миссия покинула зону специальной военной операции.