«Западу не на что рассчитывать»: что Россия выиграет от сближения с Африкой Ведущие политики США и Франции взволнованы активностью Москвы на Черном континенте

Фото: ISSIFOU DJIBO/ТАСС

Нигер. Ниамей. Протестующие сторонники военных с флагом России

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд внезапно прибыла в Нигер, чтобы предостеречь новые власти страны от сближения с Россией, а точнее — с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». В понедельник мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство страны, опасаясь, что соседние страны начнут вторжение. По данным Associated Press, повстанцы уже попросили о помощи у российской ЧВК. Одновременно с визитом Нуланд около ста сенаторов обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Они заявили, что «французская Африка» превращается в «военную российскую Африку». Почему Запад так встревожен укреплением позиций Москвы на Черном континенте, разбирался NEWS.ru.

Что Нуланд сказала на переговорах в Нигере

Во время переговоров в Нигере с генералами, захватившими власть в стране в конце июля, исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд призвала конфликтующие стороны найти мирный выход из кризиса и предостерегла новые власти от контактов с российскими ЧВК. По ее словам, после недавнего переворота некоторые мятежники обратились к группе «Вагнер» с просьбой о военной помощи.

«На моих сегодняшних встречах у меня сложилось впечатление, что люди, предпринявшие здесь эту акцию, очень хорошо понимают риски для своего суверенитета, когда приглашают группу «Вагнер», — сказала Нуланд.

По одной из версий, главной целью неожиданного визита американской чиновницы была попытка добиться того, чтобы новые власти не убирали из страны американскую военную базу. О закрытии такой же французской руководители мятежа уже объявили.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Виктория Нуланд

Отмечалось, что американскую делегацию не принял новый лидер Нигера Абдурахман (Омар) Чиани. Вместо него переговоры вел шеф Генерального штаба Мусса Салау Барму и трое его соратников.

Как на визит Нуланд отреагировали в Москве

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поездку замгоссекретаря в Ниамей, напомнила о том, как активно участвовала Нуланд в событиях на Евромайдане в Киеве девять лет назад. По мнению Захаровой, Вашингтон пытается проводить в африканской стране ту же политику, что и на Украине в 2014 году.

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — заявила Захарова.

Что говорят во Франции о влиянии России в Африке

94 сенатора написали президенту страны Эммануэлю Макрону открытое письмо, в котором предупредили, что провалы в проектах сотрудничества с Африкой привели не только к усилению там антифранцузских настроений, но и к росту влияния других стран, в том числе России и Китая.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. <...> Приходят военизированные формирования вроде ЧВК „Вагнер“ и работают с лидерами, которые выстраивают власть путем сплочения населения против бывшей колониальной державы», — посетовали парламентарии.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Что ЧВК «Вагнер» могла бы делать в Нигере

Политолог Самер Суэйфан — сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, в беседе с NEWS.ru не исключил, что «Вагнер» вмешается в кризис.

«Это боеспособные ребята, которые могли бы помочь народу Нигера в борьбе против французского капитализма. <...> „Вагнер“ может лишь помочь установить порядок и справедливость, чтобы управлять страной без вмешательства извне. Теоретически все возможно», — сказал эксперт.

Глава свергнутого правительства Нигера Ахмуду Махамаду, который находится во Франции, выразил сомнение в том, что бойцы «Вагнера» смогут добраться в его страну.

«На границе между Мали и Нигером нет сил „Вагнера“, там находятся исламистские группировки. <...> Сначала нужно уничтожить эти группировки, этого не произошло за четыре года. <...> Я считаю, что это невозможно», — сказал политик.

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

Почему растет влияние России в Африке

Бывший посол нашей России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов полагает, что у «Вагнера» может хватить сил на то, чтобы вступить в вооруженный конфликт в Нигере и сыграть в нем важную роль. Он отметил, что для этого не потребуется много сил.

В Африке сегодня действительно растет российское влияние, поскольку там начинают массово осознавать важность суверенитета и независимости от Запада, считает Корендясов.

Эксперт предположил, что на континенте за Россией закрепилась слава страны, которая решительно и последовательно выступает за принципы международного права. «Наша внешняя политика пользуется высоким престижем среди африканцев, так как Москва придерживается идей суверенитета и равноправия», — отметил в разговоре с NEWS.ru бывший дипломат.

Западные страны, в особенности Франция, настолько скомпрометировали себя в колониальные и постколониальные времена, что им не на что рассчитывать на континенте, добавил бывший посол Корендясов.

«Запад усиливает свое давление на страны Африки с целью компрометации российской позиции. Тот факт, что Запад считает Россию опасным противником, который противостоит сохранению гегемонистской тенденции, только ускоряет рост авторитета России», — говорит Корендясов.

Ранее востоковед Сергей Белов рассказывал, что тесные связи с Африкой могут принести России быстрый рост политического влияния на мировой арене. По его словам, при поддержке стран этого континента Москва может получить до 25% голосов во время голосований в ООН.

Он также рассказал, что экономика стран Африки стремительно развивается. В перспективе взаимная торговля может наполнить полки российских магазинов дешевыми и разнообразными продуктами сельского хозяйства. Страны материка могут стать одними из крупнейших потребителей российской военной техники и продовольствия, а также наращивать закупки телекоммуникационного и сетевого оборудования.

«Российские инвестиции в Африку могут считаться открытием второго Нового Света», — подчеркивал эксперт.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Демонстрация в столице Нигера Ниамее

Почему в Африке помнят про советское наследие

Как считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, Москве удается успешно строить диалог с Африкой, так как там не забыто наследие Советского Союза, который строил на континенте школы и электростанции, а также обучал у себя африканских специалистов.

«У нас нет колониального прошлого Европы, веками угнетавшей население континента. То, что происходит там сейчас, можно назвать второй фазой борьбы за независимость, страны освобождаются от западного влияния», — предположил Журавлев в разговоре с NEWS.ru.

Депутат считает, что на прямое военное вмешательство в Нигере Франция не решится — слишком много недовольных таким шагом людей будет внутри самой республики. «Париж подталкивает Африку к междоусобице, но у нас есть все шансы стать миротворцем, применяя прежде всего дипломатические методы, а не военные», — отметил эксперт.

При этом нельзя мерить наше влияние в Африке одной только фигурой Евгения Пригожина, считает депутат. «У нас есть другие возможности помогать странам этого континента. Между прочим, у нас с большинством из них — и с Нигером тоже — заключены двусторонние договоры о военном сотрудничестве. И если Москва признает новые власти страны, то обязана будет откликнуться в случае, когда Нигеру угрожает интервенция», — подчеркнул депутат.

Депутат из комитета Госдумы по безопасности Абдулхаким Гаджиев не удивлен тем, что африканские страны одна за другой отворачиваются от бывших колонизаторов, — на его взгляд, Западу нужно принять этот факт. «Россия никогда не захватывала варварским способом и не порабощала народы Африки, в отличие от той же Франции. Напротив, мы сегодня говорим с континентом на равных, проводим саммиты, налаживаем цивилизованные отношения», — сказал NEWS.ru парламентарий.

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