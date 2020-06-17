Обругавший Путина грузинский журналист не думает перед ним извиняться

https://static.news.ru/photo/c8eea640-b0e2-11ea-96cc-fa163e074e61_660.jpg Георгий Габуния Фото: Скриншот с youtube.com

Грузинский журналист Георгий Габуния, обругавший в 2019 году в своей авторской программе президента Путина, не собирается извиняться перед российским лидером. Об этом Габуния заявил в эфире телекомпании «Пирвели».

Моя позиция не менялась, я думаю в отношении Путина точно так же, как и раньше, даже ещё хуже, — сообщил журналист.

Высказывание телеведущего может быть связано с задержанием на минувшей неделе россиянина за якобы поддельные документы, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.

Директор оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что убить планировали Габунию и подготовил заказное убийство якобы сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров эти обвинения назвал полной глупостью, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил как абсурдные «планы» по покушению на грузинского журналиста.

Габуния 7 июля прошлого года в своей авторской программе P.S. обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом российский президент высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший журналист грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния, который в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, дал показания в Генпрокуратуре. Его опрашивали по делу о хищении денежных средств «Рустави-2».