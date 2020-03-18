https://static.news.ru/photo/de99d1bc-68ef-11ea-9435-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения лидера страны Владимира Зеленского. Пока президент обещал вернуть на родину всех граждан Украины, застрявших за рубежом из-за отмены рейсов, на экране появилась фраза «Это я убила Эрику».

С помощью субтитров смотревшим трансляцию зрителям также сообщили, что «ворсинки от верёвки направлены вверх», а «тело подтягивали уже после смерти».

По словам пользователей соцсетей, появившиеся в субтитрах реплики были взяты из сериала «Нюхач».

Как писал NEWS.ru, на Украине зарегистрированы два случая смерти инфицированных коронавирусом пациентов. Более 10 жителей страны оказались заражены COVID-19.