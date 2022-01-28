Обозреватель предупредил об охоте ЕС за дешёвой рабочей силой из Украины

Евросоюз намерен втянуть Украину в свой рынок ради дешёвой рабочей силы, заявил геополитический аналитик, обозреватель Науман Садик, сообщают «Народные Новости». Ради достижения целей Европа готова оказывать Украине финансовую поддержку, отмечает аналитик в своей статье.

Основной целью ЕС было не что иное, как заманить бывшие коммунистические государства Восточной и Центральной Европы в лоно западного капиталистического блока, предлагая финансовые стимулы и поощрения, в частности, в форме соглашений об отмене внутренних пограничных проверок между государствами — членами ЕС. Это способствовало бы свободному перемещению рабочих из обедневшей Восточной Европы в процветающие страны Западной Европы, — считает Садик.

Ранее Евросоюз начал работать над пакетом мер против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты. Также в качестве санкций против РФ рассматриваются меры по экспортному контролю, отключение страны от SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кoфод предупреждал, что если Россия вторгнется на Украину, её ждут невиданные до этого санкции. Он пообещал, что меры будут гораздо более суровыми, чем те, что были ввeдены против России в 2014 году.