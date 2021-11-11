Обоюдоострая миграция: Лукашенко подвёл под удар арабский мир и Турцию

Миграционный кризис у внешних границ ЕС, поставивший Белоруссию и евросообщество на грань очередного витка конфронтации, сделал периферийными мишенями возможных санкций и ближневосточные страны, не закрывшие авиасообщение с бывшей советской республикой. Как пояснили NEWS.ru в литовском МИДе, после прекращения в августе полётов из Багдада в Минск, выходцы из стран региона начали активно использовать рейсы из Стамбула, Дубая и Дамаска для того, чтобы попасть на белорусскую территорию, а затем — прорваться через Литву, Польшу и Латвию в другие государства ЕС. В экспертной среде не исключают, что ближневосточные игроки могут подвергнуться санкциям: Брюссель трактует ситуацию с мигрантами не иначе, как войну.

Началом «гибридной атаки» белорусского руководства на ЕС официально считают май этого года. Об этом рассказали NEWS.ru в МИД Литвы, комментируя эскалацию на белорусско-польской границе. По этим данным, весной регулярные рейсы из Ирака в Белоруссию резко участились: Fly Baghdad увеличило их число с четырёх до пяти в неделю, открыв для полётов несколько иракских городов дополнительно.

После введения запрета на прямые рейсы [из Ирака] в начале августа 2021 года иракцы начали совершать чартерные рейсы из Эрбиля (столица Иракского Курдистана. — NEWS.ru) через Стамбул в Минск. Кроме того, тысячи людей со всего Ближнего Востока и Африки въезжали в Беларусь через Стамбул, Дубай и Дамаск. Большинство из них — нелегальные мигранты, которые затем пытаются попасть в ЕС через Литву, Польшу и Латвию, — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Количество незаконных визитов на литовскую территорию в этом году увеличилось в 55 раз, по сравнению с прошлым годом и в 110 раз по сравнению с 2019 годом, уточнили в МИД прибалтийской республики.

Литва считает последние события самым вопиющим примером инструментализации режимом Лукашенко незаконной миграции, — говорится в комментарии для NEWS.ru. — Литва разделяет озабоченность Агентства ООН по делам беженцев, отмечая, что снимки белорусско-польской границы вызывают глубокую тревогу.

Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

В ведомстве обращают внимание на то, что в евросообществе есть единодушие в том, что касается необходимости «противодействия гибридной атаке». В Вильнюсе считают важным введение санкций «в отношении физических и юридических лиц, участвующих в операции по незаконному ввозу мигрантов» и приветствуют намерение Европейской комиссии укрепить европейскую правовую базу для «усиления защиты внешних границ».

Широкий круг подозреваемых

На то, что ограничительные меры против Минска могут задеть и те ближневосточные столицы, которые не закрыли с ним авиасообщение вопреки захвату самолёта Ryanair, мягко намекают некоторые аналитические центры. Впрочем, евросообщество доказало этим летом эффективность переговорных инструментов, убедив, к примеру, иракское руководство прекратить полёты своих авиакомпаний из Багдада в Минск. Теперь Брюссель находится в контакте с более чем десятком государств разных регионов, которые являются или потенциально могут быть источниками миграционных потоков в Белоруссию, в том числе с Египтом, Грузией, Иорданией, Казахстаном, Ливаном, Пакистаном, Таджикистаном и Турцией.

Как заявил ведущий представитель пресс-службы Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано, в то же время проводится мониторинг ситуации в 20 странах — для того, чтобы в случае необходимости остановить возможный поток приезжих и оттуда.

Петер Стано extspoxeu/twitter.com

От просьбы NEWS.ru внести ясность в перспективу введения Евросоюзом санкций против государств, выступающих «экспортёрами» мигрантов, Стано уклонился, указав на уже вышедшие заявления Еврокомиссии и структур в Брюсселе по теме.

Известно, что члены Еврокомиссии приступили к очным переговорам с теми государствами Ближнего Востока, которые вызывают у них наибольшую тревогу. В зоне риска сейчас находятся Турция и её компания Turkish Airlines, а также Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и их перевозчик FlyDubai. Близкая к сирийскому правительству авиакомпания Cham Wings, к которой также предъявляются претензии в контексте конфликта между Белоруссией и Евросоюзом, в свою очередь, давно находится в санкционных списках западных стран.

Находящиеся под подозрением игроки заявляют о необоснованности обвинений. В телефонном разговоре с польским коллегой глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заметил , что Анкару пытаются выставить элементом проблемы, однако она никаким образом в кризисе не задействована.

Прекращение полётов

Насколько подобные заявления убедительны для членов ЕС, сказать сложно. В круге подозреваемых оказалась и Россия, одна из немногих стран, сохранивших тесные отношения с белорусским руководством во главе с Александром Лукашенко. В центре внимания находятся прежде всего гражданские авиалинии. Российская сторона также приводит контраргументы.

В разговоре с NEWS.ru политолог и экономист Андерс Ослунд заметил, что инструментализация миграционных потоков «открывает новый фронт».

Довольно скоро Запад наверстает упущенное. Он может сделать очень многое. В 2015-2016 годах Турцию убедили денежные выплаты. Иностранные авиакомпании, летающие в Беларусь, скорее всего, будут опасаться прекращения полётов [туда] из-за западных санкций. Андерс Ослунд политолог и экономист политолог и экономист

По словам собеседника NEWS.ru, финансовые и визовые ограничительные меры, а также возможное прекращение финансовой поддержки могут быть использованы против всех игроков, вовлечённых в продолжающийся кризис у внешних границ Евросоюза.

Незаконные иммигранты, которые фактически являются средством ведения войны, должны быть высланы без дальнейшего рассмотрения, — выразил убеждённость Ослунд.

Впрочем, как замечает аналитик, некоторым странам, особенно Германии, придётся изменить своё национальное законодательство, прежде чем ситуация прояснится.