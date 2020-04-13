Обмен пленными «всех на всех» в Донбассе может состояться до 19 апреля

https://static.news.ru/photo/398e3ea4-7d87-11ea-a363-fa163e074e61_660.jpg Людмила Денисова Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следующий этап обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» в Донбассе может пройти ещё до Пасхи. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Существуют договорённости о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения «всех на всех», — заявила в эфире телеканала «Украина 24» Денисова.

Она не стала разглашать информацию, когда и кого планируется вернуть, и пообещала сообщить об этом, как только это будет возможно. Денисова также отметила, что все вернувшиеся в обязательном порядке пройдут обсервацию.

Как писал NEWS.ru, ранее республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8» до Пасхи. Об этом 8 апреля по итогам встречи участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявила представитель ДНР на переговорах, омбудсмен республики Дарья Морозова.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.