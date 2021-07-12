Обманули и не извинились: из-за чего США начали борьбу за Украину

США нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали за это извиняться. Об этом написала китайская газета Global Times. По мнению авторов статьи, Вашингтон воспринял распад СССР как свою победу и начало нового миропорядка, где их страна начнёт доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал данное событие «концом истории».

США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться, — отметили авторы публикации.

В статье отмечается, что попытки НАТО и Евросоюза посягнуть на сферы влияния России стали причиной конфликтной ситуации между сторонами.

Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики «конца истории», — пишет GT.

По мнению авторов издания, экспансия с Запада стала катализатором Евромайдана в Киеве, который поднял волну антироссийского национализма и стал началом борьбы за геополитическое будущее Украины.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.