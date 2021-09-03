Обломки самолёта могут пролить свет на тайну Бермудского треугольника

Команда морского биолога Майка Барнетта обнаружила обломки самолёта времён Второй мировой войны. Предполагается, что это может быть один из исчезнувших бортов так называемого рейса 19. Об этом сообщает телеканал History.

Пять бомбардировщиков-торпедоносцев типа Avenger 5 декабря 1945 года вылетели с базы ВМС США в Форт-Лодердейлев сторону Багамских островов. Полёт носил учебный характер, его целью были тренировочные бомбометания. В зоне Бермудских островов самолёты пропали с экранов радаров. В результате ни один из бомбардировщиков не вернулся на базу. При их поиске также пропал гидросамолёт Martin PBM Mariner. Этот инцидент считается одной из главных загадок в истории мировой авиации.

Как рассказали учёные, во время поисков они сначала увидели только груду искорёженного металла на дне моря, которая могла быть чем угодно, например мусором, оставшимся от затонувшего корабля.

Вскоре рядом с обломками дайверы обнаружили самолётный винт. Дальнейшее изучение места катастрофы помогло определить, что данная деталь принадлежит боевому самолёту 40-х годов ХХ века.

При этом в материале не уточняется, действительно ли обнаруженный фрагмент является частью одного из пропавших бомбардировщиков. Тем не менее на канале History считают, что находка может помочь разгадать тайну авиакатастрофы в Бермудском треугольнике.

Ранее Министерство обороны США подтвердило подлинность видео, на котором запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), кружащиеся над эсминцем.