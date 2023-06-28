Обломки батискафа «Титан» подняли со дна: первые фото Подводное судно с пятью пассажирами потерпело крушение на прошлой неделе

Фото: Paul Daly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обломки подводного аппарата «Титан», извлеченные со дна океана рядом с местом крушения «Титаника»

Обломки туристического батискафа «Титан» выгрузили в порту канадского города Сент-Джонс. Их обнаружили 22 июня в Атлантическом океане. По версии Береговой охраны США, произошел взрыв, направленный внутрь подлодки. Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер заявлял, что крушение произошло примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника». Пять пассажиров батискафа погибли. Их тела пока не найдены.

На изображениях, которые появились в Сети, виден большой белый обломок изогнутого металла, а также кабели и другие детали батискафа.

Пассажиры «Титана» планировали исследовать местность около затонувшего «Титаника». На борту батискафа находились основатель OceanGate Expeditions (компании принадлежал батискаф) Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Каждый из них заплатил примерно $250 тысяч за такую экскурсию.

После крушения батискафа OceanGate Expeditions обвинили в несоблюдении требований безопасности при строительстве аппарата. О возможных нарушениях ранее рассказывал NEWS.ru друг создателя «Титана» Поля Анри-Наржоле Анатолий Сагалевич.

«Я тогда первым делом поинтересовался у него, какой там корпус. Он сказал, что эллипсообразный. Я спросил, с цилиндрической ли частью, на что получил положительный ответ. Тогда я предупредил его, что на большую глубину все-таки лучше всего в шарике погружаться, потому что это самая прочная конструкция. Я предостерегал его», — делился Сагалевич.

После произошедшего с батискафом в Международном обществе «Титаника» призвали прекратить попытки проведения туристических погружений к затонувшему кораблю и начать расследование обстоятельств взрыва «Титана».

Как выглядят обломки «Титана» — в фотогалерее NEWS.ru.