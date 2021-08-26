Обливший Порошенко зелёнкой мужчина попал в реанимацию

Мужчина, который облил зелёнкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией. Об этом заявил депутат от партии «Евросолидарность» Александр Погребцкий. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Депутат рассказал, что мужчину
Ранее экс-президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой в центре Киева. На кадрах видно, как он подходит к сотруднику полиции. При этом его рубашка и пиджак испачканы в зелёнке. После разговора с полицейским экс-президент Украины в сопровождении охраны сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Позднее полиция задержала мужчину.