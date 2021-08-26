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Обливший Порошенко зелёнкой мужчина попал в реанимацию

12:25, 27 августа 2021
Обливший Порошенко зелёнкой мужчина попал в реанимацию Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press
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Мужчина, который облил зелёнкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией. Об этом заявил депутат от партии «Евросолидарность» Александр Погребцкий. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Депутат рассказал, что мужчину госпитализировали сразу после того, как накануне вечером отпустили из отделения полиции в Киеве. Он пробыл в больнице около шести часов, а затем пациента выписали.

Ранее экс-президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой в центре Киева. На кадрах видно, как он подходит к сотруднику полиции. При этом его рубашка и пиджак испачканы в зелёнке. После разговора с полицейским экс-президент Украины в сопровождении охраны сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Позднее полиция задержала мужчину.

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