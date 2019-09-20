https://static.news.ru/photo/d619bf48-db7d-11e9-844f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenan Gurbuz/Reuters

Состояние граждан России, пострадавших в результате несчастного случая в ходе файер-шоу в одном из отелей Аланьи, оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказали сотрудники Генерального консульства РФ в Анталье.

Дипломаты уточнили, что одна из травмированных — девушка 1995 года рождения — была выписана из больницы. В медицинском учреждении находятся несовершеннолетние 2009 и 2015 года рождения. Дети будут оставаться под наблюдением врачей в ближайшие сутки.

Генконсульством выясняются обстоятельства инцидента. Направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы, — сказано в сообщении дипмиссии, размещённом в Facebook .

Ранее отец пострадавших детей рассказал, что инцидент произошёл в посёлке Кестель. Повар отеля допустил ошибку во время кулинарного шоу, в результате чего горящее масло попало на отдыхающих. По словам мужчины, первую помощь оказали туристы из Германии и Нидерландов, в то время как «соотечественники стояли в стороне и снимали происходящее», писал News.ru.