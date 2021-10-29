Обитаемый остров: полупризнанный Тайвань дирижирует мировым сообществом

Китайская республика, больше известная как Тайвань, редко исчезает из заголовков мировой прессы. Учитывая совсем небольшие размеры и население острова, такое внимание кажется непропорционально большим. Так и на этой неделе Тайвань снова оказался в мировых новостях, на этот раз благодаря полуофициальному интервью , которое руководитель правительства этого острова Цай Инвень дала CNN.

В нём она подчеркивает, что уверенность в том, что маленькому (22 млн человек) острову удастся сохранить свою независимость, невзирая на военное и дипломатическое давление со стороны Пекина, зиждется на той роли, которую Китайская республика, один из так называемых «азиатских тигров» (наравне с Южной Кореей и Сингапуром) играет в мировой экономике.

Цай Инвэнь Chiang Yin Shan/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Цай, это гарантирует острову неприкосновенность, поскольку если он будет вырван в результате насильственного воссоединения с материковым Китаем из мировых экономических цепочек, лучше не станет никому — в том числе и самой КНР.

Тайвань не одинок, потому что мы — демократия, мы уважаем свободу. И мы разделяем ценности с большинством стран региона, и географически мы имеем стратегическое значение, — сказала Цай Инвэнь.

Администрация Тайваня пытается сохранить суверенитет острова, работая одновременно по нескольким направлениям. С одной стороны, в Тайбэе стремятся так инкорпорировать свою экономику в мировую кровеносную систему, чтобы Тайвань было невозможно удалить оттуда, не вызвав критической «потери крови» для всего мира (включая КНР).

С другой, не боятся давить на администрацию США, вынуждая ту брать на себя обязательства по обороне Тайваня в случае агрессии со стороны КНР. Хотя в одном из последних заявлений директор бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Минтун сказал, что, несмотря на обострение в регионе, вероятность начала войны между сторонами в течение года очень мала.

Полуостров Тайвань

Обстановка вокруг Тайваня всё больше становится похожа на написанную в жанре политической фантастики повесть (1981) Василия Аксёнова «Остров Крым», напомнил NEWS.ru китаевед Юрий Тавровский, придумавший термин «полуостров Тайвань» ещё в 2014 году.

Эту рискованную игру Тайбэй начал с первых дней прихода в Белый дом администрации Трампа. И Трамп за время своего президентства довёл ситуацию до огнеопасной черты. Вопреки прогнозам, администрация Байдена не только не отошла от этой черты, а напротив, продолжает подливать масло в огонь. Юрий Тавровский востоковед Российского университета дружбы народов востоковед Российского университета дружбы народов

Такими поджигательскими, с точки зрения Пекина, заявлениями только на этой неделе стали призыв главы Госдепартамента США Энтони Блинкeна вернуть тайваньских представителей в ряд институтов ООН, а особенно — заявление Джо Байдена о готовности США предоставить Тайваню военную поддержку.

Представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь сказал, что подобные действия США идут в опасном направлении, и Вашингтону следует остановиться. Слова Байдена на следующий же день дезавуировал глава Пентагона Ллойд Остин, уточнив, что Соединённые Штаты будут и далее придерживаться политики «одного Китая».

Резкий всплеск словесной активности по тайваньской тематике пришелся на октябрь не случайно, подчеркивает китаевед. Через несколько дней в Пекине состоится ежегодный пленум ЦК КПК, на котором Си Цзиньпину придется иметь дело с националистически настроенными членами партии, которые будут подталкивать его к силовому решению тайваньской проблемы.

Председатель КНР Си Цзиньпин, также генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центральной военной комиссии Li Xueren/XinHua/Global Look Press

В континентальном Китае сегодня быстро разрастаются националистические настроения. И тот, кто проиграет Тайвань, будет считаться национальным предателем и навсегда лишится места в политической элите.

Согласно принятому в 2005 году закону КНР, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не просто может, а обязана ликвидировать любые иностранные военные формирования, которые высадятся на территорию Китая без одобрения Пекина. Цай Инвень же в интервью CNN имела неосторожность признать наличие на острове военнослужащих США (хотя ушла от ответа на прямой вопрос собеседника, сколько таких военнослужащих там находится). А поскольку Пекин считает остров своей провинцией, это автоматически означает, что закон о борьбе с расколом государства должен быть активирован.

Закон предполагает использование армии, если силы, стремящиеся к независимости Тайваня, сделают реальным факт отделения Тайваня от Китая; если произойдут какие-либо крупные инциденты, которые приведут к отделению Тайваня; если все возможности для мирного объединения будут исчерпаны.

Си Цзиньпину поэтому придётся принимать очень трудное решение, которое он бы лично предпочёл не предпринимать, но как верховный главнокомандующий НОАК принять будет обязан, поскольку этого требует закон, — говорит Тавровский.

Неопределённость ситуации усугубляется тем, что формально между Тайбэем и Вашингтоном не существует никакого договора о военном союзе, и все гарантии безопасности, которые США предоставляют Тайваню, основаны на принятом в одностороннем порядке и очень расплывчатом акте Конгресса.

Аналогии с повестью Аксёнова эксперт видит в том, что как и в фантастическом «острове Крым», на реальном Тайване существует пропекинская партия (аналог аксёновского «Союза общей судьбы»). Эта партия — Гоминьдан — с момента провозглашения на континенте КНР была на «полуострове Тайвань» правящей, и она точно так же как и КПК считает Китай единой и неделимой державой.

Избирательная кампания представителя партии «Гоминьдан» Хань Гоюй в преддверии президентских выборов на Тайване Ng Han/GuanAP/TASS

Разница лишь в том, что коммунисты видят эту державу социалистической (что бы этот термин не означал в их трактовке), а гоминьдановцы — буржуазно-демократической. Из-за разногласий по поводу общности/различности судеб Тайваня и континентального Китая в парламенте острова не раз происходили драки между депутатами разных партий.

Но, по мнению эксперта, «крымский вариант» не исключен в будущем, если у власти на Тайване снова окажутся гоминдановцы — сами не меньшие националисты, чем маоисты, от которых чанкайшисты спаслись на острове в 1949 году. В официальных документах Гоминьдан по сей день зафиксировано то же самое положение, что и в документах КПК: Китай един, и Тайвань является его неотъемлемой частью.

Странная война

Отношения между Тайванем и Китаем обострились в начале октября, когда КНР направила к берегам острова 38 самолётов. При этом китайская авиация не входила в воздушное пространство острова.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн считает, что КНР к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на остров. По его оценке, нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряжённой за последние 40 лет.

Некоторые тайваньские наблюдатели тоже не исключают, что в ближайшее время между сторонами может произойти военный конфликт.

Тайваньский бизнесмен, проработавший в Москве более 15 лет, в беседе с NEWS.ru напомнил примеры, когда рейтинг национального лидера возрастал на фоне похожих событий. После присоединения Крыма к России в 2014 году рейтинг президента РФ Владимира Путина сильно возрос. Это может послужить примером нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину, полагает собеседник издания.

Си Цзиньпин Xie Huanchi/XinHua//Global Look Press

Сами жители Тайваня настаивают на том, что свобода и демократия являются их основными принципами существования, а сам тайваньский народ является миролюбивым.

Известно, что военные действия КНР в отношении Тайваня угрожают не только мирной жизни одного Тайваня, но и всего региона. Ведь Тайвань является одним из крупнейших центров мировой IT-индустрии и станкостроения. Предприниматели уверены, что война в Тайваньском проливе негативно повлияет на всю мировую экономику, — подчеркнул бизнесмен.

Азиатский кибертигр

Надежды тайванцев, что роль их острова в мировой экономике остудит горячие головы по ту сторону пролива, возникают не на пустом месте. Роль Тайваня как одного из двигателей мировой экономики особенно возросла после начала пандемии коронавируса, когда миллионы людей во всем мире были вынуждены перейти на удалённую работу, полностью переместившись в киберпространство. Потребители также перешли к электронной коммерции: произошёл взрывной рост услуг онлайн-заказов и доставки.

Новая реальность также повысила авторитет тайваньских спецслужб, неплохо поднаторевших в борьбе с киберпреступностью, которая не знает границ и которую мало волную вопросы международного признания или непризнания той или иной юрисдикции. По этой причине с тайваньскими спецслужбами сотрудничают коллеги из других стран, сообщил NEWS.ru директор Департамента уголовной полиции Министерства внутренних дел Тайваня Хуан Цзялу.

pixabay.com

В 2020 году совместными усилиями полиция Тайваня и Черногории раскрыли три операции по мошенничеству в сфере телекоммуникаций и арестовали 92 подозреваемых, которые выдавали себя за должностных лиц правительства Китая, полиции и прокуратуры. Подозреваемые обманули более 2000 человек, что привело к финансовым потерям на сумму до 22,6 миллиона долларов,— рассказывает он.

Остров давно стремится к развитию международного сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью. В 2020 году благодаря совместным усилиям Тайваня, Вьетнама и США были совершены рейды в колл-центры, обслуживавшие транснациональные мошеннические операции. Полицейские также обнаружили сеть по изготовлению фальшивых долларов. А в июле было арестовано 12 человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми и нарушении Закона о предотвращении сексуальной эксплуатации детей и подростков.

Полиция Тайваня имеет специализированное подразделение по расследованию преступлений с использованием высоких технологий — Бюро уголовных расследований (CIB) при Национальном полицейском агентстве МВД. Там создана лаборатория цифровой криминалистики, которая получила первую в мире аккредитацию ISO / IEC 17025 для анализа уязвимостей программ Windows.

Чтобы эффективно бороться с киберпреступностью и поддерживать глобальную кибербезопасность, миру необходимо сотрудничать. Тайвань нуждается в мировой поддержке и Тайвань готов и может помочь миру, делясь своим опытом. Опыт Тайваня в борьбе с киберпреступностью пойдёт на пользу в создании более безопасного киберпространства,— уверяет Хуан Цзялу.

В том же интервью CNN Цай Инвень напомнила, что Тайвань занимает половину мирового рынка полупроводников (в лице компании TSMC), а также лидирует в ряде других высокотехнологических отраслей. Экономика острова в высшей степени компьютеризирована. Это делает Тайвань, несмотря на его полупризнанный статус, полноправным и очень важным участником усилий международного сообщества по обеспечению безопасности киберпространства, по борьбе с преступностью в виртуальном мире.

G20 плюс один

Призывы, которые исходят из Тайбэя с разных уровней и от различных организаций, в мире хорошо слышат. И нельзя сказать, что они полностью игнорируются.

В среду два американских конгрессмена — Скотт Перри и Том Тиффани — направили письмо председателю G20 Марио Драги с призывом официально включить Тайвань в «Большую двадцатку», учитывая реальный его вес в мировой экономике.

Председатель G20 Марио Драги Riccardo Antimiani/POOL Ansa/LaP/Global Look Press

Встреча лидеров G20 состоится Риме в эту субботу, и конгрессмены считают, что президент Тайваня Цай Инвень имеет все основания присутствовать там на равных с другими главами государств. Эти основания — тот факт, что экономика острова занимает седьмое место в Азии, аккумулирует 20% мировых финансовых резервов, а также обладает 19-й по величине в мире покупательской способностью населения.

Снова и снова правительство Тайваня демонстрирует свою волю к тому, чтобы нести ту ношу, которую подразумевает всё возрастающее участие в мировой экономике, — обращают внимание конгрессмены.

В самом Тайбэе хорошо понимают, что добиться полноценного участия в международных организациях быстро не получится, учитывая, что против этого категорически выступает Пекин, и Тайвань не имеет своего представительства в ООН с 1971 года, когда туда была принята КНР. Поэтому власти острова пытаются «легализоваться» явочным порядком — через участие в тех или иных мероприятиях, где политическая составляющая сведена к минимуму.

Мы настоятельно призываем международное сообщество поддержать заявку Тайваня на участие в Генеральной ассамблее Интерпола в качестве наблюдателя в этом году и участие в заседаниях, механизмах и учебных мероприятиях Интерпола. Прагматичное и конструктивное участие Тайваня поможет сделать мир более безопасным для всех, — резюмирует Хуан Цзялу.

При этом участие тайваньского лидера в саммите G20 не вызовет на это раз необходимости для службы протокола «разводить» её с главой КНР Си Цзинпином, поскольку последний ранее объявил, что не поедет в Рим. Конгрессмены считают это очень удобным моментом, чтобы «актуализировать» присутствие Тайваня в международных организациях, не ставя в неловкое положение глав тех государств, которые не желают портить отношения с Пекином.