«Это безумие!»: американский сенатор раскритиковал союзников Киева Сенатор США Вэнс: у НАТО не должно быть никаких интересов на Украине

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Джеймс Дэвид Вэнс

Отправка войск НАТО на Украину не должна быть в интересах Североатлантического альянса или Вашингтона, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью порталу Breitbart. Он назвал безумными европейских политиков, которые допускали подобные меры.

По его словам, это возможно только в случае, если украинский конфликт будет представлять угрозу непосредственно военному блоку или США. Сейчас подобного нет, добавил он.

Действительно много сумасшедших европейских лидеров, некоторые из которых были наказаны на последних выборах. Послушайте, они говорят, что нам нужно послать наземные войска НАТО на Украину. Это безумие! — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять на Украину войска. По его словам, военный блок фокусируется на том, чтобы «установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины».

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар считает, что страны — участницы НАТО вряд ли захотят отправить свои войска на Украину. Эксперт подчеркнул, что не совсем понимает, чего пытаются добиться власти Великобритании и Франции подобными заявлениями. По его словам, они не самоубийцы. Политолог предположил, что Запад пытается психологически надавить на Россию.