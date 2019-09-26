https://static.news.ru/photo/781b9aea-e070-11e9-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Заявление президента США Дональда Трампа в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским о том, что он поможет с возвращением Крыма, бессмысленно. Такого мнения придерживается глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Для того чтобы что-то вернуть, нужно это иметь. Крым является частью России, а не США, поэтому обещать вернуть чужую территорию — это бессмысленно и напрасная трата времени, — цитирует его РИА Новости .

Собеседник агентства также предположил, что на самом деле Трамп ничего такого не обещал, а президент Украины мог выдать желаемое за действительное.

Ранее News.ru писал, что в Госдепартаменте США назвали мирное условие восстановления Киевом контроля над территориями ДНР, ЛНР и Крыма. В ведомстве считают, что Украине необходимо стать успешным государством, и тогда люди сами захотят вернуться в его состав.