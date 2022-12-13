«Обдираешь американцев»: Зеленскому ответили после заявления о помощи США Зеленского раскритиковал в Сети после заявления о новом пакете помощи от Байдена

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете военной помощи от США. О договоренностях с американским коллегой Джо Байденом украинский лидер сообщил на своей странице в соцсети.

Зеленский написал о «плодотворном» разговоре с хозяином Белого дома и благодарности ему за «еще один пакет безопасности». Также он сообщил, что обсудил с Байденом «дальнейшее оборонное сотрудничество, защиту и поддержание нашего энергетического сектора».

Лидерство Америки остается непоколебимым! — подписал свое сообщение Зеленский.

Однако, это вызвало волну негатива в адрес украинского президента со стороны пользователей. Зеленского обвинили в том, что он буквально обдирает американцев и потребовали вернуть деньги. «Мы не согласны с „обдиранием“ Америки», «Я так устала от того, что ты забираешь все наши заработанные тяжким трудом деньги. Ты просто обдираешь американцев», «Останови происходящее и верни нам деньги, кокаиновый наркоман!», пишут в комментариях люди.

Многие выразили мнение, что украинский лидер попросту набивает себе карманы. «Сколько тебе заплатили на этот раз?», «Где ты построишь следующий особняк?», иронизируют пользователя.

Нашлись и те, кто обвинил в происходящих на Украине событиях не только Зеленского, но и руководство США. «Операция по отмыванию денег», «Американское лжеруководство отмывает миллиарды и играется с ядерной войной, пока вы нападаете на политических оппонентов, обстреливаете мирное население и преследуете священников. Стыдно», резюмируют люди.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отправляет Киеву средства на миллиарды долларов. При этом он отрицает отправку американских военных на Украину.