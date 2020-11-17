Обама: Россия лишилась статуса сверхдержавы

https://static.news.ru/photo/519180ba-28cc-11eb-b03e-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Obama Foundation/facebook.com

Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» акцентировал внимание на том, что Российская Федерация больше не является сверхдержавой из-за недостаточного количества военных баз и союзников.

России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют США проецировать свою военную мощь во всём мире, — цитирует Life экс-президента.

По его словам, экономика РФ уступает экономикам Канады, Бразилии и Италии и почти полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.

Первый том книги Барака Обамы выпустило издательство Penguin Random. В нём 768 страниц. Первая часть была переведена на 25 языков.

Ранее NEWS.ru писал, что восемь американцев из десяти считают, что США движутся в неверном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Associated Press и исследовательским центром NORC. Такие показатели, полученные за 100 дней до выборов президента в Штатах в ноябре 2020 года, являются самыми низкими за всё время правления Дональда Трампа. Также 32% американцев — меньше, чем когда-либо — довольны действиями нынешней администрации в борьбе с эпидемией коронавируса. Лишь 38% респондентов считают, что экономика США находится в хорошем состоянии. В январе 2020 года такое же мнение выразили 67%.