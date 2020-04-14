Обама поддержит Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США

https://static.news.ru/photo/61c13bac-7e67-11ea-95f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Выдвижение бывшего вице-президента Джозефа Байдена на пост кандидата в президенты США поддержит экс-глава Белого дома Барак Обама.

Информацию об этом распространил корреспондент телекомпании NBC в Белом доме Питер Александер со ссылкой на источник, близкий к экс-президенту.

Экс-президент Барак Обама заявит о поддержке своего бывшего вице-президента Джо Байдена на видео, — говорится в сообщении Александера.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин).

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп прокомментировал выход сенатора Берни Сандерса из президентской гонки, предложив его сторонникам вступить в Республиканскую партию. По словам Трампа, руководители демократов желали провала Сандерса, а ранее покинувшая кампанию Элизабет Уоррен оттянула голоса политика в праймериз «супервторника».