ОАК сменила руководителя «Туполева»

https://static.news.ru/photo/392390b0-a670-11ea-9591-fa163e074e61_660.jpg Ронис Шарипов Фото: tatarstan.ru

Совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) назначил работавшего в структурах Ростеха Рониса Шарипова генеральным директором «Туполева». Александр Конюхов покинул компанию.

Шарипов вступил в должность 5 июня. С 2013 года выходец из правительственных структур Татарстана возглавлял одно из предприятий авиационного кластера Ростеха — Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени Шимко.

Опыт Рониса Шарипова будет востребован в компании «Туполев», позволит продолжить реализацию стратегических планов развития и выполнение стоящих перед предприятием и конструкторским бюро важнейших государственных задач, — цитирует заявление компании ТАСС.

Как писал NEWS.ru, госкорпорация призвала Минкомсвязи не сокращать бюджет развития сетей 5G в стране в 2020 году. Позже министерство выступило с опровержением слухов о связи технологии связи 5G с распространением коронавируса.