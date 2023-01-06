ОАЭ передали Украине 1300 генераторов

Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты в рамках общей программы гуманитарной поддержки на $100 миллионов передали Украине партию из 1300 генераторов, сообщает пресс-служба Фонда госимущества страны. Отмечается, что это вторая поставка в рамках программы. Представители ведомства добавили, что технику передадут объектам критической и социальной инфраструктуры.

Генераторы передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и Киеве, — сказано в публикации.

Первая партия из 1200 генераторов была отправлена Киеву в декабре прошлого года.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства ранее заявил, что на Украине создадут малые электростанции, чтобы решить проблему с электричеством. Он добавил, что новые энергетические объекты будут имплементированы в существующую энергосистему. Глава правительства отметил, что Киев продолжит инвестировать в увеличение добычи газа. По его словам, стране нужно активнее пользоваться возобновляемой энергетикой.