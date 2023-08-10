ОАЭ отправляли в Судан оружие под видом гумпомощи WSJ: ОАЭ тайно отправляли в Уганду оружие для Судана под видом гуманитарной помощи

Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

ОАЭ тайно направляли оружие в Судан под видом гуманитарной помощи, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Уганды, куда сначала прибывали эмиратские самолеты. По информации газеты, вместо лекарств и продуктов питания в грузовом отсеке находили зеленые пластиковые ящики со штурмовыми винтовками и другим стрелковым оружием.

Издание отмечает, что даже после обнаружения вооружений самолет направился в международный аэропорт Амджарас на востоке Чада, поскольку официальным лицам Уганды приказали прекратить проверку доставляемой помощи из ОАЭ. Газета добавляет, что вооружения были предназначены для Сил быстрого реагирования.

Ранее Россия вывезла часть сотрудников посольства из суданского города Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в стране. Утром 1 августа специальным рейсом военно-транспортной авиации Минобороны эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский. При этом само посольство продолжает работать в штатном режиме.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло продолжается с 15 апреля 2023 года. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.