ОАЭ отправит нефть в Европу впервые с 2020 года ОАЭ впервые с 2020 года отправит нефть в Европу на фоне отказа от импорта из РФ

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Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) начали отправлять нефть в Европу по морю впервые с 2020 года. Это происходит на фоне отказа ЕС от импорта из России в связи с началом спецоперации на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания.

Объединенные Арабские Эмираты начали поставлять редкие партии нефти в Европу, где покупатели сырой нефти пренебрегают импортом из России после введения ее войск на Украину, — пишет агентство.

По данным отслеживания, последний раз нефть доставлялась из Эмиратов в Европу в мае 2020 года. Как пишет Bloomberg, танкер Moscow Spitit с миллионом баррелей нефти ОАЭ, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies, направляется в Нидерланды. Также арабская нефть есть на супертанкере, плывущем в Египет. СМИ предполагает, что после этого топливо окажется в Европе.

Ранее предполагалось, что Евросоюз постепенно откажется от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023 года. Однако страны ЕС никак не могут согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из России.