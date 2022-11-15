О тайном оружии замолвите слово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Два видных политика сделали сходные заявления. Сначала замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия пока так и не применила самые эффективные средства поражения на Украине. «Но этот день придет», — сообщил нам один из ведущих российских политиков. А затем временно безработный Дмитрий Рогозин, находящийся на Донбассе с неопределенной, а потому вызывающей множество вопросов миссией, заверил читателей своего Telegram–канала, что через несколько месяцев в зоне специальной операции наши вооруженные силы получат самое современное оружие, которое и принесет победу.

Ну, вообще-то Дмитрий Анатольевич сделал за несколько последних месяцев несколько грозных заявлений, в частности пообещал Украине Судный день в случае атаки на Крым. Более того, заверил, что укрыться «кровавым клоунам» будет негде. И не ясно до сих пор, могла ли стать диверсия против Крымского моста преддверием такого Судного дня, поскольку удары возмездия по украинской энергосистеме имели ограниченный, скорее даже просто психологический эффект воздействия.

Тем не менее, с одной стороны, от таких заявлений веет несколько наигранным оптимизмом, который по-своему необходим в условиях, когда снизилось общественное доверие к эффективности наших военных действий. Хотя такие посылы и видятся продолжением известных наших позиций типа «наше терпение не бесконечно» и «мы еще е начали воевать по-настоящему». Да и примеров ожидания чудо-оружия, способного переломить ход военных действий, в истории хватает.

Притом, что тот же Дмитрий Рогозин, выбравший себе позывной «Сармат», по опыту своей недавней работы должен быть в курсе всех наших военных высокотехнологических разработок. Как земных, так и космических. Вот только в его словах смущает временной период – в течение нескольких месяцев – учитывая, что обстановка на фронте в последнее время стала исключительно динамичной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Рогозин

Не исключено, что подобные жесткие заявления, под которыми явно есть материальное основание, играют определенную роль в принуждении «украинских партнеров» к разумным переговорам без известных киевских условий с выводом наших войск и выплатой контрибуции. Западные источники, в частности, с уважением описывали наше электромагнитное оружие. Мол, Россия обладает запасом ЭМИ-боеприпасов, применение которых может вывести из строя всю украинскую электронику. Впрочем, такие ужастики традиционно сопровождаются угрозами в адрес Москвы, которой такие шаги, дескать, даром не пройдут. В то же время эксперты упоминают среди средств, которые наша армия пока не применяет, пятитонные авиабомбы, вакуумные бомбы или боеприпасы объемно - детанирующего действия.

Не исключено, что и Медведев, и Рогозин играют роль известных по классическим киносценариям «злых следователей», олицетворяющих наших «ястребов», готовых идти до конца. И таким образом оттеняют конструктивное миролюбие «партии мира», которая предлагает вести переговоры, исходя из нынешних сложившихся реалий.

Тем более, только что в Анкаре лицом к лицу встретились глава нашей Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и его американский коллега, директор ЦРУ Уильям Бернс. Специалисты в высшей степени компетентные и обладающие достаточно полной информации о намерениях и возможностях друг друга, чтобы отличить блеф от реальных угроз, которые желательно избежать всем сторонам, вовлеченным в конфликт.

Другое дело, найдут ли «голуби» и «ястребы» по обе стороны мировой баррикады реальные точки компромисса, явно выходящего за границы Украины. Зима, как известно, близко.