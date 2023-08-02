О чем Путин и Эрдоган договорились по телефону на самом деле Состоялся долгожданный разговор между лидерами России и Турции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Телефонный разговор президентов России и Турции, который заранее воспринимался в качестве немаловажного, знакового события, как и планировалось, состоялся. Судя по первым реакциям, он прошел в конструктивной обстановке. И его главным провозглашенным итогом можно счесть возможность официального визита Владимира Путина в Турцию. Но, как говорится, есть нюанс.

Договорились о визите или его возможности?

Довольно часто по горячим следам стороны спешат дать собственную интерпретацию таким разговорам. Часто возникающие расхождения объясняют трудностями синхронного перевода. Вот и на этот раз турецкая сторона сообщила, что президенты согласовали свою предстоящую встречу. А вот Кремль сообщил, что президенты «условились о продолжении контактов на различных уровнях». Причем «контакты будут продолжаться в том числе и в контексте подготовки возможной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Заодно российские представители напомнили, что Россия готова вернуться к реализации зерновой сделки, как только Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Как говорится, почувствуйте разницу. В Москве допускают пока только возможность такого визита. Причем не называется и место таких переговоров. Будет ли точкой такой «политической сборки» Стамбул или Сочи? В нынешней ситуации вопрос безопасности имеет важнейшее значение. В том числе необходимо уточнить, в какой, например, степени Анкара признает Римский статут, на основе которого действует МУС. Всем памятна недавняя история с колебаниями властей ЮАР. А ведь Турция еще и натовская страна, лидер которой недавно говорил о возобновлении гармоничных отношений с США.

Так что теперь мяч на площадке помощников и дипломатов, которым предстоит решить немало предварительных вопросов. Президенты ведь никогда не приезжают просто так, ради дружеских улыбок и заверений. Им нужна хорошо предварительно проработанная повестка переговоров.

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Откуда и куда везти зерно

По итогам телефонного разговора стало ясно, что одним из возможных вопросов для обсуждения в ходе потенциальной встречи станет зерновая сделка, пока замороженная Россией, к неудовольствию Турции. Потому-то Анкара и объявляет заранее, что готова прилагать усилия для ее продолжения. Для турок пролонгация черноморской инициативы — это не только деньги, но и международный престиж. Однако большой вопрос в том, как Турция может в столь короткие августовские сроки повлиять на позицию коллективного Запада.

Москве же отступать уже некуда, лимит жестов доброй воли исчерпан. Особенно на фоне возвращения на Украину интернированных в Турции украинских боевиков. На днях Владимир Путин упомянул в этой связи о нарушении прежних договоренностей, но от дальнейшего комментария дипломатично уклонился, не желая повышать градус напряженности.

Между тем визит в идеале должен ознаменоваться продолжением зерновой сделки, однако это уже невозможно без выполнения ряда наших условий. Например, быстрого подключения к системе SWIFT если не Россельхозбанка, то его «дочки». И снятия ограничений на поставки российского зерна и удобрений.

Видимо, поэтому ввиду такой серьезной неопределенности Москва прибегла к куда более сдержанной формулировке итогов разговора.

Чьи ставки выше

Конечно, Эрдоган показал себя искусным и рискованным международным игроком. Вряд ли можно счесть простым совпадением, что буквально накануне разговора двух президентов в украинские порты в устье Дуная проследовало турецкое грузовое судно Yilmaz Kaptan вместе с израильским и греческим. Корабли сопровождали не то самолеты НАТО, не то дроны. Таким образом Москве решили продемонстрировать, что есть и иные пути доставки зерна вне рамок соглашения.

После этого был нанесен мощный ракетный удар по дунайским портам. Конструктивному диалогу альтернативы просто нет.