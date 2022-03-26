NZZ am Sonntag: в России конфисковали люксовые часы на миллионы франков

Сотрудники ФСБ провели обыск в российском офисе швейцарской фирмы Audemars Piguet, производящей люксовые часы, и конфисковали продукцию на несколько миллионов франков. В МИД Швейцарии расценивают произошедшее как «репрессивную меру в ответ на санкции», сообщает издание NZZ am Sonntag.

В ведомстве также добавили, что российская сторона объясняет конфискацию часов нарушением таможенных правил.

Инцидент с часами подтвердили несколько источников. В их числе один из членов комиссии по внешней политики парламента Швейцарии Роджер Кеппель. Он уточнил, что это произошло 22 марта. Газета отмечает , что за несколько дней до того власти страны ввели санкции против России. В их число входит запрет на поставки в РФ предметов роскоши и автомобилей.

Компания Audemars Piguet имеет два магазина в Москве. Согласно информации на сайте, в настоящее время они закрыты.

Ранее власти Швейцарии заявили, что не станут конфисковывать активы граждан России, попавших под санкции. Это невозможно по причине отсутствия соответствующих законов, поэтому активы будут просто заморожены. Общий их объём составляет порядка $6,1 млрд.