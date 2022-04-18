NYT: ВСУ могли применить кассетные боеприпасы под Харьковом

Украинские военные, вероятно, применяли кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в марте, сообщает газета The New York Times, чьи корреспонденты побывали на месте падения ракеты. В результате обстрела кассетными боеприпасами РСЗО «Ураган», отметили там, никто не пострадал.

Судя по свидетельствам, изученным The New York Times во время посещения данной территории, весьма вероятно, что он был выпущен украинскими военными, которые пытались вернуть эту территорию, — отмечается в статье.

Как отмечает издание, украинcкие силы утратили контроль над селом в конце февраля. Корреспонденты побывали в Гуcаровке, осмотрели остатки ракеты и удостоверились, что речь идёт о касcетном боеприпасе для системы залпового огня «Ураган».

Обстрел, о котором идёт речь, произошёл 6 или 7 марта. Хотя ракета упала недалеко от жилого дома, никто тогда не пострадал. Однако, отмечает издание, жертвы были при обстрелах в другие дни.

14 марта штаб территориальной обороны ДНР сообщил об ударе «Точкой-У» по центру Донецка. Тогда в результате атаки погибли 17 человек и получили ранения 28.

Ракету сбили в центре Донецка. Глава ДНР Денис Пушили заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта. Если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд.