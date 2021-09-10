NYT: военные США перепутали сотрудника НКО в Кабуле с террористом

Военные США могли допустить ошибку во время спецоперации в Кабуле 29 августа. Нанесённый беспилотником удар уничтожил не боевика, готовившего теракт, а сотрудника американской благотворительной организации. Об этом пишет The New York Times.

По сведениям издания, целью удара стал 43-летний инженер-электрик Земари Ахмади, работавший на калифорнийскую неправительственную организацию Nutrition and Education International. В его обязанности входила доставка продуктов в лагеря для перемещённых лиц в афганской столице. Незадолго до смерти он подал прошение о предоставлении убежища в США.

Коллеги и родственники Ахмади в беседе с корреспондентами газеты заверили , что он не имел никаких связей с террористами. В день гибели мужчины в его машине находилась не взрывчатка, как считают военные США, а канистры с водой.

Незадолго до гибели Ахмади боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устроили серию взрывов в Кабуле, жертвами которых стали более 170 мирных афганцев и 13 американских военных. Президент США Джо Байден предоставил ВС США свободу действий при проведении операции против террористов.

Военные нанесли удар в районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта Кабула. Ракеты с беспилотника разрушили жилой дом и уничтожили два автомобиля, в одном из которых находился Ахмади. По последним данным, погибли 10 человек, включая семерых детей.

В Пентагоне признали факт гибели мирных жителей в результате ракетного удара. Однако продолжают утверждать, что уничтожили террориста и предотвратили новую атаку.