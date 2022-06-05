NYT: в США хотят взвалить финансовые проблемы из-за Украины на ЕС

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Вашингтон не может бесконечно поддерживать Киев, поэтому должен переложить часть помощи Украине на Евросоюз, говорится в материале газеты The New York Times. По мнению автора, США выделили сумму, втрое превышающую ту, что давал Евросоюз, а значит, им необходимо обратиться к западным партнерам, чтобы снять нагрузку со своего бюджета.

США выделили огромную сумму для поддержки Украины, которая примерно втрое превышает поддержку, предлагаемую Евросоюзом. Нам нужно будет срочно переложить часть бремени поддержки Киева с нашего собственного бюджета на наших европейских союзников, — говорится в сообщении.

При этом журналисты отмечают, что надежды на возврат освобожденных Россией юго-восточных территорий у Украины нет. Уточняется, что военная помощь США помогла немного замедлить спецоперацию, однако не остановила ее полностью.

Президент США Джо Байден в мае подписал закон о предоставлении Киеву военной и гуманитарной помощи на сумму $40 млрд. Украина получит передовые системы вооружения, в частности артиллерию дальнего действия.

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение США направить оружие Киеву. По его словам, средства ПВО ВС РФ «щелкают его как орехи».