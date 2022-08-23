NYT: в ООН столкнулись с рекордной нехваткой средств для гумпомощи NYT: в ООН столкнулись с рекордной нехваткой средств для гуманитарной помощи по всему миру

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделения ООН столкнулись с рекордным недостатком финансирования гуманитарных программ для стран по всему миру. Такое положение дел сложилось из-за стремительно растущих потребностей во многих государствах, а также из-за того, что богатые страны-доноры больше внимания уделяют Украине, сообщает New York Times.

Издание подчеркивает, что взносы из богатых государств в 2022 году незначительно выросли, но значительно меньшими темпами, чем растут объемы требуемых средств. Удовлетворить основные потребности не удается, причем в критических объемах.

Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо наблюдали, по большей части из-за того, что число уязвимых людей, которым нужна поддержка, быстро увеличивается, — пояснил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

В организации по гуманитарной помощи и делам беженцев считают, что население Украины вызывает большую озабоченность у предоставляющих финансирование стран, чем жители Ближнего Востока или Африки. Быть к последним такими же щедрыми в ООН уже призывают страны-доноры и частные фонды, добавили в издании.

Другими причинами недостатка финансирования для гуманитарной помощи также названы продовольственный кризис, пандемия коронавируса, кризис в Афганистане и продолжающиеся конфликты в ряде стран.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что члены Совета Безопасности ООН договорились продлить действие механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию на шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть месяцев. Режим такой доставки грузов из соседних государств принят в 2014 году, он действует после ежегодного продления.