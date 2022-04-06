NYT: в НАТО появились разногласия по вопросу отношений с Россией

New York Times заявила, что в стане НАТО появились разногласия после начала спецоперации России на Украине. Камнем преткновения стал вопрос о дальнейших отношениях с Москвой, отмечает издание со ссылкой на высокопоставленные источники в Альянсе.

Издание подчеркнуло , что Польша и страны Прибалтики заняли позицию полного разрыва отношений с Россией. Собеседник NYT уточнил, что эта четвёрка стран настаивает на усилиях, «которые поставят Россию на колени».

В то же время другой позиции придерживаются Франция, Германия и Турция. Они настаивают на необходимости поддерживать контакты с Москвой.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила: следует перестроить международную архитектуру безопасности. На такой шаг надо пойти, поскольку закончилось время действия Основополагающего акта Россия — НАТО, отметила она.