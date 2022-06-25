NYT: Украине помогает тайная сеть шпионов и коммандос США и их союзников

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Украине помогает тайная сеть шпионов и коммандос США, а также их союзники. Они, в частности, предоставляют разведданные, а также работают непосредственно на украинской территории.

Несколько американских и европейских чиновников рассказали NYT, что украинские войска зависят от помощи Штатов и союзнических стран, в частности от «скрытой сети шпионов и коммандос». Они предоставляют стране оружие и разведывательные данные, а также проводят обучение украинских военнослужащих. Основная часть подобной работы происходит вне Украины, она ведётся на базах в Германии, Франции и Великобритании.

Кроме того, на территории Украины, по информации NYT, работает несколько десятков представителей силовых структур из стран — членов НАТО — Великобритании, Франции, Канады и Литвы.

Ранее стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.