NYT: Украина согласилась частично разминировать свои черноморские порты

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Украина могла согласиться частично разминировать свои черноморские порты, чтобы появилась возможность экспортировать миллионы тонн зерна, пишет издание New York Times. Оно отмечает, что официального подтверждения этой информации пока нет. Однако руководство Турции уже анонсировало заключение соглашения с Украиной, по которому возобновится экспорт.

Соглашение, по информации издания, будет заключено при участии Москвы и Киева. Пока на эту тему продолжаются переговоры, официальные лица подтверждают, что договоренности уже очень близки к подписанию.

До этого момента основным препятствием на пути к соглашению были мины, которые Украина установила в своих портах на побережье Черного моря. Однако теперь, судя по всему, Киев согласился открыть некоторые пути для кораблей.

Ранее сообщалось, что делегация Украины поддержит соглашение об экспорте зерна исключительно при наличии гарантий безопасности южных регионов страны. Об этом написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко. Соответствующий документ может быть подписан уже в пятницу, 22 июля.