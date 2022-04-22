NYT: Трамп отчасти признал ответственность за штурм Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил лидеру республиканского меньшинства в палате представителей конгреcса Кевину Маккарти, что несёт частичную ответственность за беспорядки при штурме Кaпитолия 6 января 2021 года, сообщила газета The New York Times со ссылкой на запись телефонного разговора, попавшую в её распоряжeние. Издание уточнило, что бывший президент не ответил на просьбу прокомментировать публикацию.

Он несёт ответственность за его слова и действия. Никаких «если» и «но». Я сегодня лично его спросил, несёт ли он ответственность за случившееся, жаль ли ему, что так вышло. Он сказал мне, что несёт некоторую ответственность за произошедшее и надо будет её признать, — приводит издание фрагмент аудиозаписи разговора Маккарти.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса после победы Джо Байдена на выборах. Люди устроили беспорядки и задержали утверждение итогов голосования. В результате погибли несколько человек.

Байден недоволен тем, что в отношении Трампа так и не заведено дело из-за штурма Капитолия в начале 2021 года. По его мнению, экс-президент должен быть привлечён к ответственности за события, приведшие к гибели пяти человек.