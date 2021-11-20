NYT: сын Байдена помог совершить сделку компании из КНР

Инвестиционная фирма, связанная с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена, помогла компании из КНР совершить сделку в Африке. Китайская компания купила у американской один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенный в Демократической республике Конго, сообщает New York Times.

Издание отмечает , что в результате упомянутой сделки компания China Molybdenum получила 80% доли производителя кобальта Tenke Fungurume Mining. Этому способствовала компания BHR, официальное название которой — Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company.

Хантер Байден и ещё двое американцев присоединились к китайским партнёрам в создании данной фирмы в 2013 году. Входившие в правление американцы владели 30% BHR, китайские инвесторы — остальной частью, подчёркивает NYT.

На роль BHR обратили внимание уже после сделки. При этом в 2021 году администрация Джо Байдена предупредила, что Пекин может использовать своё доминирующее положение в сфере кобальта. В частности, в Белом доме указали, что Китай может помешать переоснащению американской автомобильной промышленности для производства электромобилей.

Ранее стало известно, что федеральный заём нью-йоркской галерее Жоржа Бёрджеса вырос более чем в два раза после вступления в должность президента Джо Байдена. Галерея известна тем, что выставила на продажу 15 картин его сына Хантера. Заём был одобрен в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса в 2020 году. Изначально объём выделяемой поддержки составлял $150 тысяч, но сумму увеличили до $350 тысяч, незадолго до покупки картин Хантера Байдена.