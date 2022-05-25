США перестраивают систему обороны Тайваня, используя опыт оснащения оружием Украины, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Вашингтон рассчитывает таким образом усилить военное присутствие в регионе, чтобы сдержать «потенциальную атаку» на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий. В Белом доме считают, что для этого потребуются и другие формы поддержки.
Цель состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют «дикобразом», то есть территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать, — сказано в публикации.
Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн в свою очередь указал на то, что война между Пекином и Тайбэем закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит.
Высказывание американского президента Джо Байдена о том, что армия США готова к войне с Китаем на стороне Тайваня, — это опасная ошибка, написала ранее в своей редакционной статье британская газета The Telegraph. Отмечается, что с приходом к власти в США нового президента началась «новая эра» во внешней политике. Автор материала продолжает, что ожидания в этой области не оправдались после неудачного вывода американских войск из Афганистана.