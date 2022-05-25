NYT: США вооружают Тайвань, используя украинский опыт

Фото Senior Airman Stephani Barge / Keystone Press Agency / Global Look Press

США перестраивают систему обороны Тайваня, используя опыт оснащения оружием Украины, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Вашингтон рассчитывает таким образом усилить военное присутствие в регионе, чтобы сдержать «потенциальную атаку» на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий. В Белом доме считают, что для этого потребуются и другие формы поддержки.

Цель состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют «дикобразом», то есть территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать, — сказано в публикации.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн в свою очередь указал на то, что война между Пекином и Тайбэем закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит.

Высказывание американского президента Джо Байдена о том, что армия США готова к войне с Китаем на стороне Тайваня, — это опасная ошибка, написала ранее в своей редакционной статье британская газета The Telegraph. Отмечается, что с приходом к власти в США нового президента началась «новая эра» во внешней политике. Автор материала продолжает, что ожидания в этой области не оправдались после неудачного вывода американских войск из Афганистана.