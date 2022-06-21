NYT: США перешли черту в противостоянии России на Украине

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Участие США в кризисе на Украине всё меньше похоже на помощь Киеву и всё сильнее напоминает деяствия Вашингтона в конфликте в Йемене. Это отметила научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в своём материале для издания The New York Times.По её мнению, так называемая поддержка Украины вышла за грани разумного и по сути представляет собой уже противостояние непосредственно самих США с Россией.

Мы пересекли черту в Йемене. <...> А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине, — написала Кристиан.

Она подчеркнула, что выделение десятков миллиардов бюджетных средств, отправка украинским солдатам ракетных установок, которые теоретически способны поражать объекты на территории РФ, передача Генеральному штабу Украины данных разведки указывает на слишком сильную вовлечённость Белого дома в происходящее.

Автор подчеркнула, что в последние годы разница между вмешательством и невмешательством оказалась крайне размытой. Отчасти это объясняется высоким уровнем технического прогресса, который позволяет в том числе использовать беспилотники и организовывать кибератаки. При этом физичские войска не покидают страну.

Однако США могут участвовать в боевых действиях даже без новейших разработок. Возвращаясь к ситуации в Йемене, Кристиан напомнила, что во время гражданской войны в стране коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, использовала боеголовки американского производства и выбирали цели под руководством США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экономике Украины нужно $5 млрд в месяц для ее поддержания. Он отметил, что половина экономики Украины не работает и государству срочно нужна финансовая помощь.