NYT: США не смогут поставить Киеву ракеты для комплексов ПВО Patriot

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

США могут перестать поставлять Украине противоракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщило издание New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. В Вашингтоне отметили высокую стоимость ракет для этих систем ПВО, развернутых в Киеве.

США скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от $2 млн до $4 млн за штуку, — говорится в публикации.

NYT пишет, что 4 мая комплекс Patriot перехватил над Киевом российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Минобороны РФ опровергало эту информацию. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не запускает столько «Кинжалов», сколько «всякий раз якобы сбивают» на Украине.

Газета приводит данные вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, согласно которым, в мае и июне во время наиболее сложных атак «с использованием беспилотников, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет» две украинские батареи Patriot «сбили все 34 баллистические ракеты». По словам майора ВСУ Владимира, которого цитирует NYT, иногда украинские военные «едва успевали перезарядить» пусковые установки.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2018 году утверждал, что сбить «Кинжал» невозможно. После начала СВО о почти полной неуязвимости этих российских гиперзвуковых ракет перед комплексами противовоздушной обороны заявлял и президент США Джо Байден.