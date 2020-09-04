NYT: США может выйти из НАТО в случае переизбрания Трампа

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок может решить вывести страну из НАТО. Такое опасение выразили экс-сотрудники администрации Дональда Трампа.
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Трамп с 2018 года думает о выходе США из НАТО, пишет издание, однако в преддверии ноябрьских выборов появились новые свидетельства, подтверждающие его намерения. Издание напомнило: экс-помощник президента Джон Болтон допустил, что Трамп объявит о выходе из НАТО ещё до выборов. Однако, считают эксперты, воплотить эту идею президенту не позволит Конгресс.
Трамп неоднократно выступал с критикой НАТО, говоря, что Альянс давно «изжил себя». Он также потребовал от союзников платить свою долю оборонных расходов.
Как писал NEWS.ru, в прошлом году палата представителей Конгресса США решила действовать на опережение и приняла законопроект, запрещающий президенту Дональду Трампу выйти из НАТО в случае если у него возникнет такое желание.
Законопроект позволяет Конгрессу заблокировать финансирование выхода США из Североатлантического альянса. При этом формально Трамп может принять решение о выходе из НАТО.
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