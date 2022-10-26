NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США о росте добычи нефти

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look press

Джо Байден и Мухаммед бен Салман

Саудовская Аравия сорвала «секретную» сделку с США по наращиванию объемов добычи нефти в пользу России, тем самым сократив добычу вместе со странами ОПЕК+, пишет New York Times. Издание уточняет, что в ходе ближневосточного турне президент США Джо Байден заключил с принцем Мухаммедом бен Салманом «секретную» сделку по увеличению добычи черного золота.

Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк, — говорится в сообщении.

Авторы статьи полагают, что действия саудовцев являются показательным примером того, как Саудовская Аравия намерена избавиться от своей давней зависимости от Соединенных Штатов.

В статье указано, что ряд чиновников Белого дома считает, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, поскольку саудовский принц имеет прочные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В начале октября страны альянса ОПЕК+ договорились уменьшить объем добычи добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года. В связи с этим представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией. Глава Белого дома готов работать с конгрессом над этим вопросом.