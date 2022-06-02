NYT: санкции против России могут изменить энергетический миропорядок

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Автозаправка США

Санкции против РФ и эмбарго на российскую нефть могут кардинально изменить энергетический миропорядок, отмечается в статье The New York Times. В статье сообщается, что запрет на импорт нефти из России нанесет «новый удар по мировой экономике». По мнению журналистов издания, санкции могут привести к подорожанию цен на нефть, что только увеличит российские доходы от продажи энергоресурсов.

Европа, США и большая часть остального мира столкнутся с трудностями из-за роста цен на нефть. Европейским странам придется закупать энергоноситель у более отдаленных поставщиков, которые, вероятно, не смогут предоставить нефть, по качеству не уступающую российской. Все это может грозить спорадическими нехватками дизельного и других видов топлива, — указано в статье.

Ранее 2 июня стало известно, что послы ЕС утвердили шестой по счету пакет санкций против России. Новый пакет предусматривает введение частично отложенного нефтяного эмбарго и запрет на поставки российской нефти морским путем. В ЕС планировали постепенно отказаться от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023-го.