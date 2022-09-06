NYT: Россия начала закупать артиллерию у Северной Кореи

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Россия начала приобретать артиллерию у КНДР, пишет The New York Times со ссылкой на разведку США. Отмечается, что речь идет о миллионах снарядов и ракет, а также о различном оборудовании. Авторы материала утверждают, что пойти на такой шаг Москву заставили западные санкции, которые якобы «серьезно ограничили ее цепочки поставок».

Вооруженные силы России продолжают страдать от острой нехватки снабжения на Украине, которая должна произойти в части экспортного контроля и санкций, — сказал собеседник газеты.

Однако подробностей о сроках и точных размерах поставок журналисты не сообщают.

В конце августа издание The Washington Post со ссылкой на официальных представителей США сообщило, что Иран передал России первые беспилотники (БПЛА) собственного производства. Отмечалось, что РФ получила как минимум два типа летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ о поставках иранских беспилотников России являются «вбросом». По его словам, издание The Washington Post, первое сообщившее о БПЛА, часто в последнее время публикует непроверенную информацию.