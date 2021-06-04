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NYT рассказала об атаках иранских дронов на базы с военными США в Ираке

08:22, 05 июня 2021
Фото: Irgc Official Webiste

Подконтрольные Ирану силы за последние месяцы несколько раз использовали боевые беспилотники для ударов по базам в Ираке, которые в том числе используются военными США, сообщает газета New York Times.

Издание отмечает, что обломки дронов, атаковавших базы, удалось частично извлечь. Анализ выявил, что аппараты созданы с помощью иранских технологий или в самом Иране.

Также в публикации называются места, где могли быть использованы такие беспилотники. По данным New York Times, речь идёт об атаке 14 апреля на аэропорт в Эрбиле, где находится ангар ЦРУ, о нападении 8 мая на авиабазу Айн аль-Асад в провинции Анбар, а также на авиабазу на севере Эрбиля, используемую американским Объединённым командованием специальных операций.

Ранее стало известно, что Турция сообщила о создании новой военной базы в Ираке для того, чтобы следить за ситуацией у своих рубежей. Делая соответствующее объявление, министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу провёл параллели с Сирией, где в зоне ответственности Анкары находится довольно обширный кусок территории.

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