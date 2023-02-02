NYT: пьянство и стриптиз-клубы довели ЧВК «Моцарт» до краха на Украине

Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Причинами краха американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» на Украине стали пьянство и походы бойцов по стриптиз-клубам, а также финансовые нарушения, написал обозреватель Джеффри Геттлман в статье, опубликованной The New York Times. Руководство компании планирует начать все заново и рассчитывает заключить контракт с ВСУ на обучение военных.

Он отметил, что на первых этапах участия в украинском конфликте «Моцарт» собирал «пожертвования на сумму более миллиона долларов». Однако затем средства стали заканчиваться, что привело к внутренним конфликтам и случаям дезертирства. По словам одного из членов компании, «было много ругани и распутства».

Вдобавок ко всему, людьми, которых наняла ЧВК «Моцарт», было не так-то просто управлять. Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам, — говорится в статье.

Автор добавил, что основатель «Моцарта» Эндрю Мильбурн рассчитывает возродить ЧВК. В настоящее время он занимается «разведкой нового бизнеса» и рассылает электронные письма потенциальным спонсорам.

Ранее сообщалось, что 31 января ЧВК «Моцарт» прекратила деятельность на Украине под этим названием. Незадолго до этого стало известно о ссоре Мильбурна с финдиректором компании Эндрю Бейном из-за пожертвований. Бейн выпустил судебный документ, в котором он выдвинул целый ряд обвинений в отношении Мильбурна. Большая часть этих обвинений касается «неправомерного использоваия, незаконного присвоения и неверного перевода» пожертвований.