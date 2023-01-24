NYT предупредила о переменах на Украине после французского романа о Путине NYT: французский роман о Путине способен изменить нацполитику в отношении Украины

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Обозреватель французского бюро американской газеты The New York Times Констан Мее предположил, что роман автора Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» способен изменить национальную политику в отношении Украины. Книга была выпущена после начала специальной военной операции и стала «пособием для понимания Путина». При этом во Франции роман до настоящего времени остается поводом для политических обсуждений.

Популярный роман «Кремлевский волшебник» изображает симпатический портрет российского лидера и, по словам критиков, вызывает опасения из-за того, что может повлиять на национальную политику в отношении украинского конфликта, — отметил обозреватель.

Мее также сообщил, что данный роман высоко оценила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Она заявила, что книга «отражает текущую международную. обстановку и конфликт на Украине».

Обозреватель подчеркнул, что образ российского лидера в романе описан благожелательно. Как полагают критики, это свидетельствует о мягком отношении к президенту РФ и возможности перемен во взглядах страны на украинский кризис.

В свою очередь экс-глава французского МИД Юбер Вердин заявил, что роман «невероятно правдоподобен» и его должен прочесть каждый. По словам дипломата, если бы французский президент Эммануэль Макрон ознакомился с книгой, он не занял бы столь агрессивную позицию в отношении Москвы.

В романе «Кремлевский волшебник» Джулиано да Эмполи повествуется вымышленном помощнике Путина, который рассуждает об упадке Запада, влиянии Вашингтона на мировую политику и лидерстве в России.

Ранее сообщалось, что во время видеообращения, посвященного 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, немецкий канцлер Олаф Шольц неожиданно заявил, что российский президент Владимир Путин с «его империализмом не победит». Как передает AP, до этого момента политик говорил о важности дружбы Германии и Франции. Вслед за этим президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что поддержка украинского народа будет «продолжаться во всех областях».