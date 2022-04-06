NYT подтвердила подлинность кадров расправы над военными РФ

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Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, запечатлевшей расправу солдат ВСУ над ранеными российскими военными. В кадр попал эпизод событий под Киевом.

Опубликованное в Сети видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева, — подчеркнули в издании.

Видеозапись запечатлела момент расстрела подававшего признаки жизни солдата, предположительно, им был российский военнослужащий. Также в кадр попали ещё несколько военных, лежащих на дороге.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ сообщило: при освобождении Мариуполя российские военные обнаружили в подвалах освобождённых зданий тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами. А спасённые жители города рассказывают, что националисты забрасывали гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.