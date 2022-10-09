NYT объяснил, как Запад насмешил Путина и принца Саудовской Аравии NYT: экологическое притворство США и ЕС насмешило Путина и Мухаммеда бен Салмана

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Экологическая «показуха» США и Европы заставили смеяться президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана Аль Сауда, считает обозреватель The New York Times Томас Л. Фридман. По его мнению, на Западе ошибочно предполагали, что смогут избавиться от распространенных и широко применяемых видов топлива и перейти к возобновляемой энергетике, в то время как это могло быть осуществимо только при условии поставок традиционных энергоресурсов.

В Европе притворялись (при скрытом одобрении Путина), что смогут отказаться от крупномасштабной безэмиссионной энергетики, например от атомной энергии, как это сделали в Германии, и просто перепрыгнуть к ветру, солнцу и другим типам возобновляемой энергии и все будет в шоколаде. Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу, — отметил обозреватель.

При этом Фридман отмечает, что США, в отличие от Европы, теоретически могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, но даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.

Обозреватель призвал Запад «прекратить строить воздушные замки». По его мнению, единственным действительно эффективным способом перехода является «убедительный ценовой сигнал». Под последним Фридман подразумевает либо налоги на «грязную» энергию, либо стимулы для «чистой». Журналист уверен, что пока США не обеспечат стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, «слова можно смело назвать показухой».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что сокращение добычи нефти ОПЕК плохо сказывается на мировой экономике. По ее словам, Вашингтон обеспокоен таким решением, поскольку оно может сказаться на рынках развивающихся стран.