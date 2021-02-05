NYT обвинила РФ в дискредитации западных вакцин для продвижения «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/58c8a2a0-6896-11eb-ae62-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Российские власти организовали информационную кампанию, направленную на дискредитацию западных вакцин от COVID-19. Об этом говорится в материале New York Times.

Москва якобы продвигает препарат от коронавируса «Спутник V» российского производства, при этом критикуя западные вакцины, делая акцент на проблемах со здоровьем у тех, кто привился ими. Наиболее сильно это бросается в глаза, по мнению авторов статьи, в испаноязычных странах Латинской Америки.

Авторы приводят в пример Twitter-аккаунт российского посольства в Мексике, которое пытается убедить аудиторию в эффективности «Спутника V», при этом подчеркивая недостатки западных препаратов, а также агентства «Спутник» и телеканал RT, которые занимаются тем же самым в своих аккаунтах в соцсетях.

Как сообщал NEWS.ru, агентство Bloomberg заявило, что создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стало одним из крупнейших научных прорывов страны со времён СССР. По его оценке, обнародованные журналом Lancet результаты третьей фазы исследований препарата показали, что он ни в чём не уступает американским и европейским аналогам.