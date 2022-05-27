NYT: между США, Европой и Украиной наметился раскол NYT: США, Евросоюз и Киев расходятся во мнении об исходе конфликта на Украине

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Спустя три месяца с начала специальной военной операции РФ на Украине между США, Евросоюзом и Киевом возникли расхождения в трактовке понятия «победа» и непонимание, какие шаги следует предпринимать дальше, пишет газета New York Times. Как отмечают журналисты, в основе разногласий лежат споры о том, следует ли «положить конец тридцатилетнему проекту по интеграции России».

После трех месяцев заметного единства примечательны появляющиеся расхождения во взглядах по поводу того, что делать дальше, — пишут авторы публикации.

Издание напоминает, что разногласия по поводу целей конфликта открыто проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе, когда экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что Украине в ходе переговоров придется отказаться от части территорий. Такое заявление президентом Зеленским одобрено не было, а власти Италии тем временем предложили России завершить боевые действия и отойти к границам по состоянию на 24 февраля.

Авторы статьи указывают на то, что американская «верхушка» продвигает идею полной изоляции России от мировой экономики, в то время как в Европе предупреждают об опасности «изоляции и унижения» президента Владимира Путина. При этом США оставляют право выбора за Украиной, власти которой не определились с позицией в переговорах с Россией.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк следом обозвал Киссинджера «давосским паникёром» из-за его позиции. Зеленский же обвинил Киссинджера в том, что он готов пожертвовать Украиной ради интересов Москвы. Украинский лидер возмутился, что на Западе стали появляться статьи, которые призывают Киев пойти на компромиссы, чтобы сохранить мир в регионе.