NYT: Киев и Вашингтон преследуют разные цели в военном конфликте на Украине

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Киев хочет одержать победу в военном конфликте с Москвой, в то время как власти Соединенных Штатов желают комфортного перемирия с Россией, пишет обозреватель газеты The New York Times Росс Даутат. По его словам, это проявляется в осторожной политике президента США Джо Байдена касательно поставки вооружения Украине. Журналист считает, что отправка большего количества оружия помогла бы изменить баланс сил на фронте, однако это не в интересах Белого дома.

Да, формальная позиция Белого дома заключается в том, что Украина будет иметь нашу поддержку до самой победы. Но осторожный подход президента Байдена и его команды к вооружениям, которые могут радикально изменить баланс войны, <...> указывает на то, что ближайшей целью Белого дома является благоприятное перемирие, а не полное поражение России, — пишет Даутат.

Он также отметил, что Белый дом постоянно побуждает Киев проявлять открытость к переговорам с Россией, а от властей США все чаще можно услышать заявления по поводу слишком больших инвестиций в Украину.

Накануне Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. По словам американского лидера, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Как указал президент, России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.